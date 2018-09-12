«Пишут, не зная регионов» — о Стратегии пространственного развития РФ

Москва, , 15:53 — REGNUM Стратегия пространственного развития России до 2025 года в текущей редакции никак не отражает специфику развития северных регионов страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября заявила исполнительный директор Центра социального развития российского Севера, член Совета по морской деятельности при губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа, доктор экономических наук Вера Сморчкова.

«Я смотрела документ главным образом в части Ямало-Ненецкого автономного округа — и могу сказать, что текст написан специалистами, которые вообще не знают северных регионов. Это сто процентов», — заявила Сморчкова.

По её мнению, в текущей редакции документ скорее напоминает очень общий предварительный набросок или план для дальнейшей, уже гораздо более серьёзной разработки, поскольку на данный момент документ не содержит никаких содержательных положений о развитии регионов.

«В документе даже не упоминается развитие транспортной инфраструктуры. Такое ощущение, что разработчики проекта не слышали ни про Сабетту, ни про Бованенково — вообще ничего», — добавила она.

Ранее на сайте министерства экономического развития был опубликован проект Стратегии пространственного развития России до 2025 года. Стратегия может быть принята до конца 2018 года, однако в текущей редакции она вызывает серьёзную критику экспертного сообщества.

По мнению экспертов, вопросы вызывает деление макрорегионов, представленное в документе. Так, уже ныне существующая Архангельская агломерация (Северодвинск, Новодвинск) не была включена в список перспективных крупных центров экономического роста Российской Федерации, а сам Архангельск был выделен лишь в качестве административного центра субъекта.