Эксперт ВЭФ: транспортные коридоры в Приморье помогут развитию Китая

Владивосток, , 15:48 — REGNUM Реализация проектов международных транспортных коридоров (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2» будет способствовать развитию северо-восточных регионов Китая, заявил управляющий директор китайской China Railway Dongfang Group Цай Цзэминь в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщает 12 сентября корреспондент ИА REGNUM.

В ходе сессии ВЭФ «Транспортные коридоры на Востоке России: новые конкурентные преимущества для Азиатско-Тихоокеанского региона» китайский бизнесмен отметил, что в настоящее время китайская сторона проводит изыскательские работы по проектам.

«Необходимо сделать более удобными таможенные формальности. Если мы согласуем изменение этих механизмов, мы повысим экономическую эффективность переходов «Приморье-1» и «Приморье-2», — подчеркнул управляющий директор.

Также Цзэминь считает, что после завершения строительства указанных МТК, возникнет конкуренция и повысится эффективность всей транспортной системы региона в целом.

Напомним, правительство России в конце 2016 года утвердило концепцию развития МТК «Приморье-1» и «Приморье-2», которая включает в себя конкретные действия по развитию коридоров, а также нормативные и организационные моменты.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Цай Цзэминь заявил, что огромные территории и богатые запасы природных ресурсов России способны привлечь инвестиции в слабую на сегодняшний день ее инфраструктуру.

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