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Украина увеличит финансирование ремонта дорог

Экономика

Почти на 20%

Украина увеличит финансирование ремонта дорог
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ремонт дороги

Киев, 12 сентября 2018, 15:46 — REGNUM  В 2019 году правительство Украины выделит 56 млрд гривен (139,5 млрд рублей) на ремонт дорог, заявил глава украинского правительства Владимир Гройсман, сообщает 12 сентября УНИАН.

По его словам, финансирование ремонта дорог в 2019 году будет увеличено на 19%. Гройсман добавил, что правительство будет направлять в правоохранительные органы требования начать уголовные дела против тех компаний, которые некачественно ремонтируют дороги.

Напомним, в 2018 году на ремонт дорог на Украине было выделено 47 млрд гривен (117 млрд рублей). В 2017 году «Укравтодор» отремонтировал порядка 2,1 тыс. км дорог, а в 2018 году правительство обещало отремонтировать в два раза больше.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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