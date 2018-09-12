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ЛНР получит от ДНР новые автобусы «Донбасс»

Экономика

Автобусы предназначены для учебных заведений республики

Донецк, 12 сентября 2018, 15:30 — REGNUM  Донецкие автобусы «Донбасс» пополнят автопарк луганских учебных заведений, сообщает 12 сентября пресс-служба министерства промышленности и торговли Донецкой Народной Республики (ДНР).

Согласно сообщению, донецкое предприятие «Донецкий энергозавод» подписал договор с министерством образования и науки Луганской Народной Республики (ЛНР) на поставку восьми автобусов «Донбасс» учебным заведениям ЛНР. Помощник министра образования и науки ЛНР Наталья Котикова отметила, что автобусы позволят вузам ЛНР обеспечить свои творческие коллективы и спортивные команды собственным транспортом.

Напомним, ранее две республики подписали соглашение об экономическом сотрудничестве. Министерства экономического развития ДНР и ЛНР сотрудничают с 2015 года, но новое соглашение позволит усилить взаимодействие.

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Госстроительство и политическая жизнь в ДНР и ЛНР
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