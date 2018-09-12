Москва, , 15:29 — REGNUM Рубль может продолжить укрепление 13 сентября при поддержке цен на нефть. Внутренние факторы, а также вопрос санкций пока отошли на второй план. Валютный рынок России в состоянии коррекции от сильных ценовых уровней. Для доллара США целью роста на межбанковском рынке станет уровень 68,70 рубля, а для евро 79,80 рубля. заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

«Рекордная девальвация рубля, достижение целевых уровней по доллару и евро, которые в аккурат совпали с размером падения рубля в апреле на санкциях, как и прогнозировали эксперты. Можно считать, что наступает время перерыва для рубля в темпах его падения», — считает эксперт.

В фокусе будет естественный откат в связи с сокращением коротких позиций по рублю, и поддержка со стороны рынка энергоресурсов. Цена Brent находится на максимальных значениях года, возле уровня 80 долларов США за баррель и имеет перспективы дополнительного роста в сезон ураганов. Относительно коррекции рубля в перспективе на 13−14 сентября значительного роста ждать не стоит, 2−3% укрепления уже можно будет считать достижением.

«Причиной такого умеренного оптимизма является последняя отмена еженедельного аукциона Министерством финансов России 12 сентября. Официальной причиной назвали возросшую волатильность на валютном рынке, хотя, если учесть, что за последние четыре недели — это третья отмена, то создается впечатление, что отсутствие спроса на ОФЗ могло только ухудшить ситуацию по рублю. И дабы не провоцировать дальнейшие продажи национальной валюты пока торги отменили», — пояснила Сальникова.

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