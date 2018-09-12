Китайский эксперт: инфраструктура РФ требует крупных инвестиций

Владивосток, , 15:18 — REGNUM Огромные территории и богатые запасы природных ресурсов России способны привлечь инвестиции в слабую на сегодняшний день инфраструктуру, заявил управляющий директор китайской компании China Railway Dongfang Group Цай Цзэминь в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщает 12 сентября корреспондент ИА REGNUM.

В ходе сессии ВЭФ «Транспортные коридоры на Востоке России: новые конкурентные преимущества для Азиатско-Тихоокеанского региона» Цзэминь отметил, что у России существует «очень большая потребность в развитии инфраструктуры», в которую, однако, инвесторы будут вкладываться лишь в том случае, если власти РФ создадут выгодные условия для зарубежного капитала.

Добавим, в ходе сессии эксперты обсуждали перспективы целого ряда проектов, влияющих на будущее логистики в Северо-Восточной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Марина Дедюшко заявила, что в мире идет процесс формирования международных транспортных коридоров, что одновременно есть и вызов, и шанс для Дальнего Востока России.

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