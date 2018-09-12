Глазьев: Цифровая валюта даст нам огромные возможности

Владивосток, , 15:19 — REGNUM Революция в области цифровых валют дает стране огромные возможности в денежной сфере, заявил советник президента России Сергей Глазьев на секции «Цифровизация экономики: возможности и перспективы для Дальнего Востока», проходившей в рамках Восточного экономического форума — 2018 во Владивостоке, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Здесь уже упоминалось о криптовалютах — это только первые ласточки. На самом деле та революция, которая сейчас на наших глазах происходит, бывает лишь раз в 200−300 лет, мы говорим о рождении принципиально нового типа денег», — заявил он.

Глазьев подчеркнул, что речь идет не только о криптовалютах, но о национальных безналичных деньгах, которые уже, по его словам, являются электронными, но еще пока не оцифрованными.

«Если наличные деньги по сути являются вашим требованием к центральному банку и у вас нет сомнения, что за наличные деньги вы всегда, достав из кармана, сможете что-либо купить, то безналичные деньги, в действительности, в современном обществе, являются требованиями к банкам, которые хранят ваши деньги на счетах. Если банк вдруг лопнул, то от ваших денег останутся только воспоминания. Если мы оцифруем безналичную валюту, то мы получим качественно новый тип денег», — подчеркнул он.

По словам Глазьева, новый тип цифровой валюты сочетает в себе возможности наличных и безналичных денег. При использовании цифровой валюты власти, например, смогут видеть весь оборот денежной массы в режиме онлайн. Это, по словам советника президента, поможет поднять эффективность экономической политики государства.

Также Глазьев отметил, что такую валюту «нельзя украсть», такая валюта не пропадет, если банк «лопнет». Также она обеспечивает полную прозрачность транзакций, что должно дать новые возможности для так называемых целевых денег:

«Сегодня создаются льготные кредиты для малого бизнеса, для сельского хозяйства… Сегодня главное ограничение, почему мы не занимаемся рефинансированием экономики так, как это делают в других странах, связано с тем, что нам денежные власти говорят, что деньги могут разворовать. Так вот эти деньги невозможно разворовать, в этом их колоссальное преимущество».

При этом Глазьев отметил, что в случае использования национальных цифровых валют не нужно никаких дополнительных нормативных актов, так как это всего лишь еще одна разновидность денег, которая не противоречит ни Конституции, ни закону о Центробанке.

Напомним, сессия «Цифровизация экономики: возможности и перспективы для Дальнего Востока» проходила 12 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. Одним из главных вопросов, поднятых на обсуждении, был вопрос о цифровых валютах и цифровой экономике, а также о методах урегулирования процесса цифровизации экономики.

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