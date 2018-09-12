Замминистра развития ДВ: Транспортные коридоры России востребованы в мире

Владивосток, , 15:05 — REGNUM В мире идет процесс формирования международных транспортных коридоров, что одновременно есть и вызов, и шанс для Дальнего Востока России, заявила заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Марина Дедюшко, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает 12 сентября корреспондент ИА REGNUM.

По ее словам, у Дальнего Востока уже есть транспортные коридоры Транссиб, «Приморье — 1», БАМ, «Приморье — 2», Северный морской путь, и задача состоит в том, чтобы постараться их интегрировать в международную систему транспортной логистики, создавая при этом новые.

Такие важные проекты, как «Приморье — 1» и «Приморье — 2», а также вышеуказанные поддержаны правительствами целого ряда стран, что говорит об их востребованности. При этом нужно понимать, что важна здесь не столько сама инфраструктура, сколько ее совокупность с особыми таможенными режимами, что позволяет объединить коридоры в единое международное таможенное и экономическое пространство.

Напомним, что с 11 по 13 сентября во Владивостоке проходит Восточный экономический форум, на котором обсуждаются вопросы экономической интеграции. В частности, обсуждались международные инфраструктурные проекты вроде китайского «Один пояс — один путь» и сопряжение их между собой.

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