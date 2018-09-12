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Правительство Италии создает инвестиционный фонд для стартапов

Экономика

Это поможет «удерживать в Италии инновационные идеи»

Правительство Италии создает инвестиционный фонд для стартапов
Стартап

Рим, 12 сентября 2018, 14:59 — REGNUM  В Италии «по французской модели» будет создан фонд венчурного капитала для поддержки стартапов, рассказал в среду, 12 сентября, вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо, передает Agenzia Italia.

Предполагается, что проект будет запущен до конца года. Работа нового фонда поможет «удерживать в Италии инновационные идеи, которые будут создавать новые рабочие места», сказал вице-премьер.

Предполагаемый объем финансирования Ди Майо не назвал. Он отметил, что сейчас в стартапы в Италии вкладывают 130 млн евро в год, что недостаточно. Во Франции аналогичный показатель составляет около 3 млрд евро.

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Экономика Италии
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