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Уровень занятости в Италии вернулся к докризисным показателям

Экономика

Уровень безработицы – самый низкий за последние шесть лет

Уровень занятости в Италии вернулся к докризисным показателям
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Устройство на работу

Рим, 12 сентября 2018, 14:50 — REGNUM  Уровень занятости в Италии вернулся к докризисным показателям 2008 года, сообщает в среду, 12 сентября, информагентство Ansa со ссылкой на данные национальной службы статистики.

По итогам второго квартала 2018 года уровень занятости в возрастной категории 15−64 года составил 59,1%, что тождественно показателю второго квартала 2008 года.

Статистики также отмечают, что в сравнении с данными 2008 года выросла доля граждан, работающих по временным, а не постоянным контрактам.

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Уровень безработицы по итогам второго квартала 2018 года составил 10,7%. Это самый низкий показатель за последние шесть лет. За три месяца уровень безработицы снизился на 0,2%.

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Экономика Италии
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