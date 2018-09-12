Компания из Саудовской Аравии купила украинский госагрохолдинг

Киев, , 14:35 — REGNUM Сегодня, 12 сентября, президент Украины Петр Порошенко провел встречу с генеральным директором исламской корпорации по развитию частного сектора Халедом Аль-Абуди. Он поздравил представителей суверенного фонда Саудовской Аравии The SaudiAgricultural & Livestock Investment Co. (SALIC) с приобретением украинского государственного агрохолдинга «Мрия».

"Это демонстрирует готовность иностранных инвесторов вкладывать деньги в Украину, кардинальные изменения в инвестиционном климате и отношении инвесторов к ситуации в нашем государстве. Для нас очень важно, что интерес наших арабских партнеров, который был проявлен во время моего визита в Саудовскую Аравию, в Эр-Рияд и встречи с его высочеством (король Салман бин Абдулазиз Аль Сауд), где мы четко наметили планы инвестиций в Украину со стороны крупнейших мировых инвесторов», — сказал Порошенко.

По его словам, фонд SALIC сделал крупнейшую инвестицию в экономику Украины с 2014 года.

«Это наибольший контракт, наибольшая покупка в агропромышленном секторе за всю историю независимой Украины. Сегодня это первая знаковая инвестиция суверенного фонда Саудовской Аравии в украинские активы. Это первая инвестиция такого масштаба после российской агрессии 2014 года. Это значит возобновление веры инвесторов в Украину, в основные отрасли украинской экономики», — добавил Порошенко.

Он уточнил, что Украина не продавала землю инвесторам из Саудовской Аравии.

«Есть две особенности. Этот контракт не означает покупку украинской земли. Он означает покупку украинских активов, повышение уровня инвестиций в украинский аграрный комплекс и повышение мирового уровня технологий, которые приходят в Украину. Они повысят уровень урожайности, уровень экспорта и поступление валютной выручки, будут созданные высокооплачиваемые рабочие места… Мы договорились, что это будет началом. Уровень инвестиций со стороны суверенного фонда будут увеличиваться», — добавил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что компания The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (SALIC), специализирующаяся на инвестициях в сельхозпроизводство, близка к покупке украинского агрохолдинга «Мрия».

Как сообщало ИА REGNUM , 31 октября 2017 года президент Украины Порошенко посетил с двухдневным официальным визитом Саудовскую Аравию. Украинский лидер провел множество встреч и переговоров, направленных на активизацию экономического и военного сотрудничества, а также получение поддержки в геополитических вопросах, в частности, защиты прав крымских татар. Глава украинского государства выразил благодарность саудовскому монарху за поддержку инициатив Украины в рамках международных организаций, направленных на защиту ее суверенитета и территориальной целостности.