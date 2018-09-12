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Глава Сбербанка не исключил повышения ставок по кредитам

Экономика

В банке пока наблюдают за ситуацией на рынке

Глава Сбербанка не исключил повышения ставок по кредитам
Ken Teegardin
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Москва, 12 сентября 2018, 14:29 — REGNUM  Ставки Сбербанка по ипотечным и потребительским кредитам могут вырасти из-за обстановки на рынке. Об этом 12 сентября заявил журналистам в кулуарах ВЭФ глава кредитной организации Герман Греф.

Отвечая на вопрос о возможном повышении ставок, Греф подтвердил, что такая опасность есть. Ставки очень сильно пошли вверх, в банке пока наблюдают за ситуацией, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Банке России предупредили о возможном повышении коэффициента риска при расчете достаточности капитала по ипотечным кредитам, первоначальный взнос для которых не превышает 20%. Коэффициент могут повысить с 1 января 2019 года.

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Ипотечное кредитование
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