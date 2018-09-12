В России растет доля табачной контрабанды

Москва, , 14:21 — REGNUM Ряд крупных оптовых партий нелегальных сигарет обнаружили и изъяли с начала года в столичном регионе силовики. Так, в конце августа сотрудники Федеральной таможенной службы выявили крупный склад нелегального товара на территории продовольственного рынка «Фуд Сити» на юге Москвы. В складских и подвальных помещениях рынка хранилось более 2 млн единиц контрабандной табачной продукции.

На всех изделиях либо отсутствовали акцизные марки, либо была нанесена маркировка магазинов беспошлинной торговли duty free. Торговля нелегальными сигаретами велась в 13 торговых павильонах. По предварительным данным, общая стоимость партии составила 245 млн рублей. Ранее начальник Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России Андрей Юдинцев сообщал о пресечении в столице крупного канала нелегальной табачной продукции из Казахстана. Так, в феврале таможенники и полицейские изъяли в Москве 9 вагонов контрабандных табачных изделий на сумму более 500 млн рублей. В вагонах, которые по документам должны перевозить пшеничные отруби, оперативники обнаружили более 6 млн пачек немаркированных сигарет и 174 тыс. упаковок курительного табака. Сумма ущерба бюджету страны составила около 1 млрд рублей.

Также в конце августа в результате проверки, проведенной сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции на юго-востоке столицы, было изъято 2 миллиона пачек поддельных сигарет без акцизных марок. Общая стоимость задержанной партии составила около 10 млн рублей.

По расчетам специалистов, ежегодно нелегальная торговля табачной продукцией наносит ущерб российской экономике в десятки миллиардов рублей. Только в этом году потери федерального бюджета в виде недополученных табачных акцизов и НДС оцениваются в сумму более 50 млрд рублей.

По данным исследования, проведенного компанией Kantar TNS, в первом квартале 2018 года доля табачного контрафакта в российской торговой сети увеличилась до 7,7% против 4,6% в 2017-м и 1,1% в 2016-м.

Стремительный рост нелегального рынка в России эксперты связывают со значительной разницей в табачных акцизах в России и странах Евразийского экономического союза.

«Сегодня основной объем нелегальной продукции поступает в Россию с территории стран — участниц Евразийского экономического союза, где ставки акциза и стоимость сигарет значительно ниже российских. К примеру, еще в начале года при средней стоимости сигарет в России 89 рублей средняя цена пачки в Казахстане составляла 67 рублей, а в Белоруссии средняя стоимость пачки сигарет Гродненской фабрики не превышала 29 рублей. Существенная разница в цене стимулирует интерес криминальных структур к нелегальным поставкам сигарет на российских рынок», — считает генеральный директор Совета по вопросам развития табачной промышленности Эдуард Воронцов.

«Из 7,7 процентов табачного рынка, которые занимают нелегальные сигареты, две трети приходится на недорогие марки из Белоруссии, Сербии и Объединенных Арабских Эмиратов по цене 40−50 рублей. Это ниже минимальной суммы акциза и других налогов, выплачиваемых легальными российскими производителями государству с каждой пачки», — подтверждает вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Головко.

«Для решения проблемы нелегальной торговли табачными изделиями необходим комплекс мер, включающий сохранение утвержденных ставок акциза на 2019−2021 годы, усиление правоприменительной практики, а также гармонизацию ставок акциза на табачную продукцию в России и странах ЕАЭС», — полагает Головко.

Эксперты уверены: без конкретных шагов в этом направлении ситуация на рынке табачной продукции может ухудшиться. И, как результат, потери бюджета страны из-за растущей контрабанды могут заметно превысить 50 млрд рублей в следующем году.