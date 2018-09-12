Власти взяли на контроль ситуацию с дорогами Барабинска, где увязла скорая

Барабинск, Новосибирская область, , 14:16 — REGNUM Первоочередные меры будут предприняты под контролем новосибирского Минтранса в городе Барабинске на улице Луначарского, где 2 сентября из-за плохого состояния дороги машина скорой помощи не смогла вовремя приехать на вызов — она сползла в канаву и забуксовала — мужчина, к которому спешили врачи, умер. По поручению главы региона Андрея Травникова на областном уровне будут приняты соответствующие меры финансового и организационного характера, сообщили ИА REGNUM в правительстве области.

«Минтранс взял на контроль эту ситуацию. Здоровье людей — это безусловный приоритет. Недопустимо, чтобы повторялись подобные случаи, когда машина скорой помощи застряла на размытой после дождя дороге и не добралась к нуждающемуся в помощи человеку, — заявил врио министра транспорта и дорожного хозяйстварегиона Анатолий Костылевский.

Костылевский отметил, что региональный Минтранс в ежедневном режиме контролирует ситуацию на региональных и межмуниципальных автодорогах, однако ответственность за состояние дорог местного значения лежит непосредственно на муниципалитетах. Каждый год из областного бюджета им направляются средства на ремонт и содержание дорог и местные власти обязаны следить за их состоянием, знать проблемные участки и при необходимости взаимодействовать с жителями и областным министерством.

По словам Анатолия Костылевского, министерство транспорта и дорожного хозяйства области рекомендовало администрациям города Барабинска и Барабинского района незамедлительно принять первоочередные меры по ул. Луначарского. И в первую очередь, обеспечить водоотведение, профилирование покрытия, подсыпку дорожного полотна каменными материалами.

Новосибирский Минтранс предусмотрит финансирование для Барабинска на следующий год именно по улице Луначарского. Но для этого муниципальному образованию необходимо в срочном порядке разработать проектно-сметную документацию. Администрациям Барабинска и Барабинского района дано поручение проанализировать состояние улично-дорожной сети, обратив особое внимание на данную улицу и её проблемные участки.

В администрации Барабинского района сообщили, что ул. Луначарского проходит практически через весь город Барабинск и имеет разные типы покрытия. Ситуация с машиной скорой помощи произошла на участке между переулками Майский и Почтовый протяженностью 970 метров. По этому участку на следующий год запланирован планово-предупредительный ремонт. Также в Барабинске планируется разработать программу, в соответствии с которой дороги муниципалитета с грунтовым покрытием, которых в городе сейчас много, постепенно будут переведены в твёрдое покрытие — щебёночное. В администрации города Барабинска уверили, что на участке, где застряла машина скорой помощи, уже проведён ряд первоочередных мероприятий.