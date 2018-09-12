IKEA идет на Украину. Киев анонсировал инвестиции и открытие производств

Киев, , 14:18 — REGNUM На Украину приходит крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома — шведская IKEA. Сегодня, 12 сентября, в пресс-службе компании официально сообщили об открытии первого украинского магазина в формате city store.

Отмечается, что первый магазин будет открыт в ТРЦ Ocean Mall Киева в 2019 году.

«Компания откроет в Киеве свой первый магазин нового городского формата уже в 2019 году. Это будет один из первых магазинов городского формата IKEA в мире… Киевский магазин будет расположен в торгово-развлекательном центре Ocean Mall», — сообщила пресс-службы компании.

По словам главного исполнительного директора IKEA в Юго-Восточной Европе Стефана Вановербека, украинцы смогут покупать товары онлайн.

«С учетом результатов исследования рынка и потребительских предпочтений, наша команда выбрала самую благоприятную бизнес-модель, которая даст возможность ІКЕА реализовать планы в Киеве уже в ближайшее время. В новом магазине городского формата наши покупатели познакомятся с новым подходом ІКЕА к созданию комфортной жизни для как можно большего количества людей», — сказал Вановербеке.

В свою очередь, советник президента и министра обороны Украины Юрий Бирюков связывает выход на украинский рынок компании IKEA с успехами Киева в борьбе с коррупцией.

«Так интересно совпало, что IKEA уже 13 лет планировала зайти в Украину. Но все не решалась, натыкаясь на коррупцию. А тут взяла да и решила. Вариантов всего два. Или IKEA теперь стала терпимо относиться к коррупции. Эээ… Вряд ли. Или Украина стала с коррупцией бороться. И IKEA это видит», — написал Бирюков 12 сентября на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября президент Украины Петр Порошенко на встрече с исполнительным директором шведской компании IKEA Стефаном Вановербеке приветствовал выход компании на украинский рынок. По его словам, IKEA также разместит на Украине свои производственные мощности.

«IKEA — это знаковая компания, мне очень импонирует ваш слоган создания лучшей жизни. IKEA — это оптимальное соотношение цены и качества. Я так понимаю, что в 2019 году двери IKEA будут открыты… Я ожидаю, когда будет второй этап: IKEA примет решение о размещении здесь собственного производства», — рассказал Порошенко.

Он также заявил, что ждет выхода на рынок Украины французского Decathlon и крупного арабского агроинвестора.