Завод, на чьей шахте был взрыв, выкупил правительственный фонд Татарии

Казань, , 14:13 — REGNUM Предприятие «Фоника гипс», на чьём руднике в конце декабря 2017 года произошел взрыв, унёсший жизни двоих рабочих, как единый имущественный комплекс по производству строительных материалов из гипса выкупила правительственная некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при президенте РТ» (Госжилфонд РТ). Она сначала «перекупила» права истца в банкротном деле, а потом стала единственным участником торгов, поэтому получила право выкупить предприятие полного цикла за его начальную стоимость — 3 066 913 470,3 рубля. Продажа имущества в селе Сюкеево Камско-Устьинского района Татарии проходила в рамках банкротного дела ООО «Фоника гипс», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Единственный участник не является заинтересованным лицом к должнику», — отмечает конкурсный управляющий Евгений Грабалин, известный тем, что был также арбитражным управляющим обанкроченной авиакомпании «Татарстан».

Примечательно, что имущество, которое было реализовано, находилось у этого же правительственного фонда в залоге. В составе имущественного комплекса почти 2,5 тыс. позиций, в их числе здание гипсового завода, административный корпус со столовой на 50 мест, производственные корпуса, комплекс по выпуску сухих строительных смесей, склады, спецтехника, легковые автомобили, почти десять земельных участков (часть на праве аренды), подземные горные выработки, а также лицензии на Сюкеевское и Мало-Мереткозинское месторождения.

Напомним, в конце декабря 2017 года во время взрыва на гипсовом руднике этой компании погибли два рабочих. В январе 2018 года в отношении руководителя и самого юрлица было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»). По факту ЧП расследуется уголовное дело по статье ч. 3 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ».

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10 января 2018 года в Арбитражный суд РТ поступил иск с требованием признать компанию банкротом. В феврале в рамках процессуального правопреемства первоначального истца сменил тот же правительственный фонд, что выкупил имущественный комплекс. Фонду первоначальный эксперт уступил перед этим право требования долга — чуть более 400 тыс. рублей. В середине марта 2018 года компанию признали банкротом, тогда же стало известно, что она уже самоликвидируется.

Долги компании превысили 546,921 млн рублей, из них свыше 202,2 млн рублей пришлось на Госжилфонд РТ, еще почти 300 млн рублей предприятие задолжало ООО «Газораспределительные сети» и более 44,7 млн рублей — долги перед ФНС.

10 сентября 2018 года компании продлили конкурсное производство на три месяца — до 12 ноября 2018 года.