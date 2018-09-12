СМИ: Сибирский федеральный округ — самый «замусоренный»

Москва, , 14:11 — REGNUM Сибирский федеральный округ (СФО) является самым «замусоренным» в Российской Федерации. Об этом, как пишут «Известия», свидетельствуют предварительные данные Минприроды по итогам 2017 года.

Из документа следует, что в прошлом году в СФО объем отходов составил 4,4 млрд тонн (отходы как производства, так и потребления), или 71% от общего количества по стране.

Дальневосточный федеральный округ занял второе место по количеству мусора, объемы которого составляют 632 млн тонн. В Топ-3 рейтинга вошел также Северо-Западный федеральный округ — 465 млн тонн отходов.

Далее следуют Уральский федеральный округ — 281 млн тонн отходов, Центральный федеральный округ — 249 млн тонн, Приволжский федеральный округ — 154 млн тонн, Южный федеральный округ — почти 19 млн тонн.

В докладе отмечается, что количество ежегодно образующихся отходов по всей РФ за последние годы увеличилось до 6,2 млрд тонн.