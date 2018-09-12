В аэропорту Владикавказа построят новый пассажирский терминал

Владикавказ, , 14:10 — REGNUM К 2021 году в аэропорту столицы Северной Осетии будет построен новый пассажирский терминал. Необходимость в нем диктует увеличение пассажиропотока из-за открытия новых рейсов. Об этом на встрече с руководством республики доложил директор Северо-Кавказского кластера аэропортового холдинга «Новапорт» Роман Чуев.

На реализацию первого этапа строительства нового двухэтажного терминала площадью до пяти тысяч квадратных метров будет направлено около 1 млрд рублей. Современное помещение расположится слева от существующего здания аэропорта и будет соединено с ним системой коммуникаций. К 2030 год запланировано также дальнейшее расширение аэропортового комплекса «Международный Аэропорт Владикавказ».

По данным дирекции аэропорта, в перспективе рассматривается запуск новых авиарейсов в Сочи, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Сургут.

Напомним, в 2014 году аэропорт во Владикавказе закрывался на реконструкцию. Жители Северной Осетии временно пользовались услугами нальчикского и минераловодского аэропортов. В ходе проведенных работ были реконструированы взлетно-посадочная полоса и соединительная рулежная дорожка, периметровое ограждение с техническими средствами охраны, система электроснабжения, места стоянки. Ремонтные работы проводились больше года.

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