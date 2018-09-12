На Украине назвали области с самыми медленными темпами ремонта дорог

Киев, , 14:05 — REGNUM Две украинские области выполнили ремонт дорог более чем на 90%, заявил глава государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, сообщает 12 сентября УНИАН.

По его словам, Закарпатская область выполнила работы по ремонту автодорог на 97%, Кировоградская — на 92%. Запорожская. Волынская, Сумская, Донецкая и Тернопольская области выполнили работы на 85%. Хуже всего с ремонтом дорог обстоит ситуация в Николаевской области (17%), Житомирской и Киевской областях (по 24%).

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что, несмотря на выделенные из бюджета средства, дороги в стране по-прежнему остаются в плохом качестве.