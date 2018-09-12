«Пенсионеры должны получать не прибавку, а солидную пенсию»

Мурманск, , 14:01 — REGNUM Проведение пенсионной реформы надо было отложить, потому что население оказалось не готово к её проведению. Нужно ещё некоторое время, чтобы граждане привыкли в нововведениям в пенсионной системе, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный военный инспектор военного комиссариата Мурманской области, председатель МРОО ветеранов подводного флота и моряков-подводников ВМФ Юрий Бояркин.

По его мнению, повышать пенсионный возраст нужно, когда люди будут дольше жить. Сейчас в некоторых регионах высокая смертность среди людей 60−65 лет, многие просто могут не дожить до пенсии. Кроме того, цены растут, и есть опасения, что обещанной прибавки к пенсии пенсионерам, как и раньше, хватать не будет. Это должна быть не прибавка, а нормальная солидная пенсия.

«Пенсионерам в России нелегко живется, особенно в северных территориях страны. Ранее там были льготы, но в свое время всё разрушили. Какие льготы предоставят власти в новом законопроекте о повышении пенсионного возраста, пока неясно, вопрос остается открытым», — высказал своё мнение Бояркин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»