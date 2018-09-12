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У Люксембурга появится свое космическое агентство

Экономика

Но запускать ракеты оно не будет

Люксембург, 12 сентября 2018, 13:44 — REGNUM  Над созданием собственного космического агентства работают власти Люксембурга. Об этом сообщил вице-премьер герцогства Этьен Шнайдер, пишет The Financial Times.

Инвестиции в космические проекты будет осуществлять фонд в размере €100 млн. Космическое агентство Люксембурга будет заниматься не запуском ракет, а «бизнес-активностью в космосе», пояснил Шнайдер.

Официальное объявление о создании агентства ожидается 12 сентября. Маленький Люксембург имеет развитую космическую индустрию, так, именно здесь создан SES — один из крупнейших в мире спутниковых операторов, напоминает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индии заявили о намерении отправить на орбиту первую женщину-космонавта. Запуск предварительно намечен на 2022 год. Гражданин Индии впервые побывал в космосе в 1984 году.

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Космические программы иностранных государств
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