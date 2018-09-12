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Премьер-министр Украины заявил, что в стране по-прежнему плохие дороги

Экономика

Если нет денег, то и дорог не будет

Премьер-министр Украины заявил, что в стране по-прежнему плохие дороги
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Гройсман

Киев, 12 сентября 2018, 13:23 — REGNUM  Украинские дороги остаются в неудовлетворительном состоянии, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 12 сентября «Укринформ».

Глава украинского правительства отметил, что некоторые области успевают завершить ремонт дорог на 100%, а в некоторых выполнили только 15−20% ремонтных работ. Гройсман добавил, что деньги, не истраченные на ремонт областью, будут перераспределяться в более успешные регионы. Также премьер-министр добавил, что на ремонт украинских дорог в 2018 году выделили 47 млрд гривен ($1,67 млрд).

Напомним, ранее протестующие в Черновицкой и Ивано-Франковской областях перекрыли трассу с требованием ее ремонта. «Укравтодор» в ответ на требования протестующих заявил, что денег на ремонт нет.

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