«Не повышать пенсионный возраст на Крайнем Севере не совсем корректно»

Мурманск, , 13:14 — REGNUM Вопрос изменения пенсионной системы в России назрел, необходимо принимать конкретные меры. Это вопрос неоднократно обсуждался на площадках Общественной палаты РФ, были высказаны различные предложения от общественников. Ряд предложений учтены и президентом РФ Владимиром Путиным в его телеобращении к народу и Государственной думой РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующая отделом организационной работы и информации Объединения организаций профсоюзов «Мурманский областной совет профессиональных союзов», председатель регионального координационного совет сторонников Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», член Общественной палаты РФ и Мурманской области Юлия Величко.

Так, например, очень часто в Общественную палату РФ обращались граждане с вопросом о дискриминации по возрасту, то есть, чем старше человек, тем его всячески пытаются принудить, чтобы он уволился с работы. Одна из инициатив Общественной палаты РФ — такие дискриминации не допускать и это предложение было услышано, что важно. При этом просто математически поднять возраст нельзя, надо в комплексе рассматривать ряд необходимых мер — это здравоохранение, переобучение лиц старшего возраста, дополнительные курсы, развитие наставничества и другие меры.

«Также один из основных вопросов пенсионной реформы — северные льготы. Президент в своем выступлении ничего не сказал об этом, но в представленном законопроекте говорится, что льготы сохраняться. Раньше граждане на Крайнем Севере уходили на пенсию в 50 лет женщины и в 55 мужчины. Если будет принято окончательное решение повысить пенсионный возраст до 60 и 65 лет, то для северных территорий, скорее всего, тоже поднимут возраст», — полагает эксперт.

В каждом регионе работали свои рабочие группы по этому вопросу. Предложения были направлены на то, чтобы максимально защитить жителей Крайнего Севера. Представители северных регионов предложили два варианта: первый — оставить выход на пенсию как есть — в 50 лет для женщин и в 55 лет для мужчин, второе — немного повысить до 55 лет и 58 лет. Оба предложения направлены для рассмотрения в рабочую группу в Государственной думе РФ, которая занимается северными территориями.

«Чёткого решения пока нет, предложения обсуждаются. Совсем не повышать пенсионный возраст на Севере не совсем корректно по отношению к другим регионам. Россия — общая страна, надо поступать честно, если повышать, то повышать в разумных пределах всем, но послабления для жителей северных территорий всё же крайне необходимы», — высказала свою точку зрения Величко.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»