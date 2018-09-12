Водителям маршруток в Северной Осетии дали срок на выход «из тени»

Владикавказ, , 13:07 — REGNUM Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров предупредил частные компании, занимающиеся перевозками жителей республики, о необходимости привести свой бизнес в соответствие с законом. Заниматься муниципальными пассажирскими перевозками будут лишь те транспортные компании, которые выведут свой бизнес «из тени», приведут в порядок автопарк и повысят качество оказываемых услуг.

Такие условия поставил Битаров в ходе встречи с представителями компании «Барс», на которой присутствовали заместитель председателя правительства Ахсарбек Фадзаев и другиепредставители органов исполнительной власти и бизнес-сообщества.

Ранее водители ООО «Барс» обратились к главе республики с коллективным письмом, в котором шла речь о проблемах в обслуживании маршрута №77 в городе Владикавказе и якобы вытеснении с рынка перевозчиков местных транспортных компаний.

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Битаров отметил, что все водители маршрутных такси должны оказывать качественные услуги гражданам и при этом платить налоги. Между тем, как выяснилось, у многих компаний-перевозчиков, в том числе и у «Барса», не в порядке правоустанавливающие документы, а в налоговых декларациях одни нули.

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Как сообщало ИА REGNUM, с призывом легализоваться и зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей обращался к водителям маршруток еще весной 2017 года глава минтранса Северной Осетии Хайдарбек Бутов.

Перед руководителями предприятий, осуществляющих муниципальные пассажирские перевозки, были поставлены также вопросы санитарно-технического состояния транспорта, соблюдения графика движения и проведения предрейсовых технических и медицинских осмотров.