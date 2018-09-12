Разогнать «Нафтогаз» и отказать МВФ — как снизить цену на газ на Украине

Киев, , 14:03 — REGNUM

Экономист, директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что пока не ясно, каким будет повышение цен на газ для населения, поскольку правительство Украины, как правило, ведет «тайные переговоры» с Международным валютным фондом. Об этом Охрименко заявил 12 сентября в эфире украинского телеканала.

При этом Охрименко считает, что правительство Владимира Гройсмана может снизить цены на газ. В частности, он советует «разогнать НАК «Нафтогаз», арестовать за воровство главу компании Андрея Коболева и ввести рынок газа.

«В «Нафтогазе» парни сидят, премии себе воруют, аж гудит. Если вы хотите низкую цену на газ, нужно разогнать НАК «Нафтогаз», не забыть посадить руководителя НАК «Нафтогаза», украл многовато, все-таки некрасиво. У нас с 2016 года принят закон о рынке газа, когда газ должен продаваться на рыночных условиях. С 2016 года это никак не могут внедрить. Ой, какая проблема. У нас просто монополист. Будет рынок, будут низкие цены на газ», — пояснил Охрименко.

Он призвал Украину отказаться от бессмысленного сотрудничества с МВФ.

«С МВФ бессмысленно иметь дела, а поднимать тарифы на газ тем более. У нас в 2014 году была программа Stand-by — провалили полностью. В 2015 году появилась программа расширенного финансирования — полностью провалили. Теперь опять просят программу Stand-by. Может, хватит? Каждая программа полностью проваливается. Каждые советы МВФ полностью бессмысленные», — пояснил Охрименко.

Он прогнозирует, что премьер Гройсман опять назовет «реформой» повышение цен на газ.

«У нас на 1 августа 2018 года количество лиц, которые получают субсидию в 2,3 раза меньше, чем на 1 августа 2017 года. Но уменьшение произошло не потому что они стали богаче, а за счет того, что начали «резать». Сейчас поднимут цены на газ, соответственно вырастут все цены на коммунальные услуги. И действительно будет коллапс — зимой будут холодные батареи, крики о том, что все виновны, перебои с электроэнергий и вылазит Гройсман: «Мы делаем реформы». Какие реформы?» — возмутился эксперт.

Охрименко напомнил, как в 2014 году правительство Украины обещало украинцам европейские зарплаты после десятикратного повышения цен на газ.

«Помню в 2014 году, когда (цены на газ для населения — ред.) поднимали в 10 раз, что говорили? Зарплата в Украине будет как в Европе. Где, почему в Украине низкая зарплата… Вот такие безумные советы дают в МВФ. Поднимайте (цены на газ — ред.), разваливайте и дальше экономику Украины. Катимся дальше», — констатировал он.

Он также проинформировал, что на Украине наблюдает «коллапс неплатежей» за коммунальные услуги. «Что касается дотаций, парни сделали схему. Формально деньги из госбюджета идут в местные бюджеты. Местный бюджет платит теплокоммунэнерго, теплокоммунэнерго платит НАК «Нафтогазу». Это субсидии, все «греют руки», все воруют. Раньше деньги из бюджета шли напрямую в НАК «Нафтогаз», сейчас бежит по кругу. Это нарушение Бюджетного кодекса», — подытожил Охримекно.

Как сообщалось, с 6 сентября правительство Украины и МВФ ведут переговоры относительно запуска новой программы Stand-by, которая заменит действующую программу расширенного финансирования EFF.

По данным издания «Украинские новости», программа Stand-by будет рассчитана на 1,5 года, а объем кредитных средств по ней составит $4−5 млрд. Это застрахует Украину от финансовых проблем до завершения парламентских выборов и формирования после них нового правительства. При этом цены на газ для населения могут увеличится на 23,5% уже с октября 2018 года — приблизительно до 8,5 тысяч гривен (302 долл). Это позволит уравнять цены газа для промышленности и населения.