ВЭФ АСЕАН: Индонезия затронула проблему неравенства

Ханой, , 13:07 — REGNUM Министр коммуникаций и информационных технологий Индонезии Рудиантара пригласил страны — члены Ассоциации Юго-Восточной Азии (АСЕАН) использовать цифровую экономику для сокращения неравенства доходов в каждой стране, сообщает Antaranews.

«Страны АСЕАН сталкиваются с неравенством в благосостоянии, которое отражается в коэффициенте Джини. Мы должны продвигать цифровую экономику в качестве способа понижения этого коэффициента», — заявил министр на Всемирном экономическом форуме АСЕАН во Вьетнаме.

Коэффициент Джини — это количественный показатель, определяющий степень неравенства распределения доходов. Разработан итальянским экономистом Коррадо Джини.

По словам индонезийского министра, возможности цифровой экономики могут стать решением для улучшения благосостояния людей.

«Индонезия сумела сократить коэффициент Джини до 39%. Вьетнам может достичь 37%», — отметил Рудиантара.

Напомним, 12 сентября стартовал Всемирный экономический форум АСЕАН во Вьетнаме.

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