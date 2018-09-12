В долгах за энергоресурсы Северной Осетии разберутся правоохранители

Владикавказ, , 12:38 — REGNUM В Северной Осетии продолжает оставаться нерешенным вопрос неплатежей за энергоресурсы. В его решении необходима помощь правоохранителей. Такое мнение высказал глава республики Вячеслав Битаров на очередном заседании межведомственной рабочей группы по ТЭК РСО-Алания, во главе которой он стал с 1 августа.

«У правоохранительных организаций, на мой взгляд, здесь большой фронт работы. Предприятия собирают коммунальные платежи, но не рассчитываются с поставщиками», — приводит слова Битарова его пресс-служба.

Как доложил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону Аслан Гадзаов, за 1 полугодие 2018 года в отношении неплательщиков — предприятий ТЭК — возбуждено 17 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечено 12 должностных лиц. Возмещено ущерба на 13 млн рублей.

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Тем не менее до сих пор числятся в нарушителях платежной дисциплины девять теплоснабжающих организаций. Их долг перед поставщиками превышает многомиллионные суммы. Из года в год продолжают накапливать долги «Владикавказские водопроводные сети» и АО «Владикавказские тепловые сети».

Как было сказано на совещании, в настоящее время уровень оплаты за энергоресурсы составляет 94,1% у бюджетных организаций и 80,4% — у населения. За газ бюджетники оплатили лишь 56,6% потребленного объема, а население — 77,3%.

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Как сообщало ИА REGNUM, на начало 2018 года долг Северной Осетии за энергоресурсы составлял 2,25 млрд рублей. В ходе заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО в июле 2018 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев потребовал жестких мер в исправлении ситуации с неплатежами в целом по округу, в том числе принятия кадровых решений и наказания виновных.