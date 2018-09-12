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Укрепление рубля возможно к району поддержки 69

Экономика

Но на динамику российской валюты влияет санкционный вопрос, заявила эксперт

Укрепление рубля возможно к району поддержки 69
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль

Москва, 12 сентября 2018, 12:25 — REGNUM  Курс рубля по отношению к американскому доллару продолжает укрепляться, сегодня, 12 сентября, курс составляет 69,48 рубля за доллар. Отскок с уровня максимальных значений выше отметки 70,50 по USD/RUB был спровоцирован фиксацией прибыли спекулянтами, а также ростом цен на нефть — Brent торгуется по $79,33 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова.

«Перспективы дальнейшего роста нефтяных котировок потенциально работают в пользу укрепления российской валюты, поскольку ураган «Флоренс», которому присвоили четвертую категорию из пяти возможных, в США ставит под угрозу нефтяные поставки. Укрепление российской валюты возможно к районам ближайших поддержек 69,10 и 68,30 рубля за доллар», — полагает эксперт.

Тем не менее сейчас на динамику российской валюты намного больше влияет санкционный вопрос, нежели цены на нефть. Президент США Дональд Трамп планирует 12 сентября подписать указ о введении новых санкций против физических и юридических лиц, вмешивающихся в американские выборы, а также в 17:00 Сенат США начнет слушания о технических аспектах санкций против России.

«Запуск новых санкций может оказаться новым сильным ударом для рубля и вновь отправить USD/RUB в области максимальных значений 70,50, а далее и 72 рубля за доллар. Касательно EUR/RUB то целевой отметкой вступает район 79,40, и дальнейший рост с этих уровней к максимумам 81,87 рубля за евро», — считает Прохорова.

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