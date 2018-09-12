«Новатэк» и «Росатом» договорились построить ледокольный флот

Владивосток, , 12:24 — REGNUM Создать в России ледокольный флот для обеспечения прохода судов в замерзающих акваториях Северного морского пути договорились председатель правления компании «Новатэк» Леонид Михельсон и гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, сообщает 12 сентября пресс-служба газового предприятия.

Соглашение о намерениях подписано в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Оно предполагает, что стороны займутся совместной разработкой, финансированием и реализацией проекта по созданию флота ледоколов на сжиженном природном газе. Этот флот, как отмечается, будет предназначен для развития СПГ-проектов «Новатэка».

"Подписание данного соглашения будет способствовать развитию ледокольного флота и росту грузопотока по Северному морскому пути, что имеет важное значение для нашей компании и для российской экономики в целом», — сказал Михельсон.

ПАО «НОВАТЭК» — один из ведущих производителей природного газа в России. С 1994 года компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе.

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