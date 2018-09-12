Саудовская Аравия выкупит дефолтный агрохолдинг на Украине

Киев, , 12:19 — REGNUM Украинский агрохолдинг «Мрия», объявивший технический дефолт в 2014 году, выкупит арабская компания The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (Salic), сообщает 12 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, арабская компания владеет на Украине порядка 45 тыс. га, которые прилегают к владениям «Мрии». После покупки украинской компании площадь земли, которой владеет Salic на Украине, составит более 200 тыс. га.

Напомним, единственным акционером Salic является государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.

«Мрия» основана в 1992 году и имеет около 180 тыс. га на Западной Украине. Компания выращивает картофель, рапс, кукурузу, пшеницу, горох и другие культуры.