Нефти не дадут уйти выше $80 за баррель

Москва, , 12:17 — REGNUM Резкий скачок цен на нефть вызван опасениями о разрушении гигантского урагана, направлявшегося на восточное побережье США. Кроме того, всплеску цен поспособствовала ситуация со снижением запасов сырой нефти в США и новым прогнозом того, что в 2019 году производство сырой нефти в США может расти медленнее, чем ожидалось. По данным Американского института нефти, запасы сырой нефти в США упали на 8,6 млн баррелей на прошлой неделе, что намного превышает прогноз на 805 тыс. баррелей, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«За пределами США участники рынка уделяли особое внимание влиянию санкций США против Ирана, которые будут нацелены на экспорт нефти с ноября. Вашингтон оказывает давление на другие правительства, чтобы также сократить импорт, и многие страны и компании уже падают в очереди и сокращают закупки, вызывая ожидание более жесткого рынка. Это огромная неопределенность на рынке — как будут действовать страны, которые покупают почти 2 миллиона баррелей в день иранской нефти», — пояснил эксперт.

За ситуацией будут внимательно следить как крупные участники рынка в лице государства, так и страны ОПЕК+, и принимать соответствующие решения для стабилизации цен на нефть. США по сути оказывает давление на Россию и Саудовскую Аравию, чтобы они обеспечивали стабильные поставки нефти на рынок, при этом не давая ценам на нефть уходить выше $80 за баррель.

«В краткосрочной перспективе для марки Brent можно ожидать коррекцию от $80 до $78,50 за баррель. При этом сланцевая нефть WTI может скорректироваться от $71 до $69 за баррель», — считает Гасанов.

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