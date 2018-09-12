100 млрд на энергетику: Испания нуждается в частных инвесторах

Мадрид, , 11:58 — REGNUM Испанское правительство изучает способы убедить частных инвесторов в необходимости финансирования модернизации инфраструктуры, что поможет добиться более эффективного использования энергии, сообщает 12 сентября Kathimerini.

Проект требует 100 миллиардов евро и предполагает инвестиции в возобновляемые источники энергии, модернизацию транспортной системы, а также на обновление зданий, что позволит им стать более экологичными. Однако правительству Педро Санчеса трудно привлечь частных инвесторов, которые испытывают опасения из-за юридического спора, возникшего ранее с партией социалистов под руководством Хосе Луиса Родригеса Сапатеро (бывшего премьер-министром в 2004—2011 годах). В 2008 году в Испании было установлено больше солнечных панелей, а правительство выделило больше субсидий, чем нужно для стимулирования инвестиций. Когда выяснилось, что имела место неправильная оценка, государство уменьшило субсидии на долгие годы, в результате чего некоторые заводы не имеют средств для финансирования своих инвестиций.

По словам министра экологических преобразований Тересы Риберы, сейчас для привлечения инвесторов (как из самой Испании, так и из других стран) необходимо тщательно исследовать предложение на предмет его адекватности и надежности, и «это может быть сделано или путем создания нормативной базы, которая была бы дружественной как для инвесторов, или с привлечением государственных ресурсов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его правительство заложит основы для позитивной трансформации страны до 2030 года. Он пояснил, что планы трансформации включают пять областей: образование, работа, здравоохранение, окружающая среда и пенсии.