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Член комитета Рады: повышение тарифов прекратит грузоперевозки на Украине

Экономика

Ранее в УЖД заявили, что могут повысить тарифы на железнодорожные перевозки в три раза

Киев, 12 сентября 2018, 11:56 — REGNUM  На Украине могут полностью прекратится грузовые перевозки у компании «Украинские железные дороги» (УЖД) из-за повышения тарифов, заявил член парламентского комитета по вопросам транспорта Владимир Гусак, сообщает 12 сентября УНИАН.

По его словам, намерение УЖД в три раза повысить тариф на перевозку грузов закончится тем, что компания останется вообще без заказчиков. Гусак подчеркнул, что столь радикальное повышение цен не имеет под собой реальной основы. Член парламентского комитета считает, что сегодня ни о каком повышении тарифов речи быть не может.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что УЖД должны учитывать интересы бизнеса при изменении тарифов.

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Развитие железнодорожной инфраструктуры
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