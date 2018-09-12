«Энергомаш» получил в доверительное управление 100% акций двух предприятий

Химки, Московская область, , 11:51 — REGNUM Научно-производственное объединение «Энергомаш» имени академика В. П. Глушко получило в доверительное управление 100% акций АО «НИИМаш» и АО «Турбонасос», принадлежащих госкорпорации «Роскосмос». Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба предприятия.

Также накануне состоялась передача «Энергомашу» пакетов акций воронежского Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА) и пермского завода «Протон-ПМ», принадлежащих «Объединенной ракетно-космической корпорации».

В соответствии с принятым ранее планом, предприятия объединят усилия в рамках интегрированной структуры. Как пояснил генеральный директор НПО Энергомаш Игорь Арбузов, создание такой структуры урегулирует вопрос о переразмеренности предприятий отрасли и неэффективном использовании избыточных мощностей.

«Основная задача интегрированной структуры — развивать конкурентоспособность с мировыми компаниями по стоимости продукции, объему затрат и скорости создания конструкций», — сказал он.

После завершения процесса выделения активов из АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в состав интегрированной структуры планируется передача КБХМ им. А. М. Исаева и создание единой научно-производственной площадки в Воронеже на базе активов АО КБХА и Воронежского механического завода (Акционерное общество «Воронежский центр ракетного двигателестроения» (АО «ВЦРД»).

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