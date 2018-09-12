Курс Орешкина: с чего бы рублю укрепляться?

Москва, , 11:43 — REGNUM Прогноз о равновесном курсе рубля в 50 за $1 при текущей цене нефти в $78 за баррель, озвученный главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным, не соответствует действительности, считает финансовый аналитик Олег Богданов. В публикации на сайте «Коммерсантъ FM» он, в частности, напомнил, что рост цен на нефть не привел к укреплению рубля потому, что Минфин РФ покупал валюту.

Сомнительно, что финансовое ведомство, глава которого посоветовал гражданам России менять доллары на рубли, сделает то же самое. Усугубляют ситуацию наметившийся серьёзный отток капиталов и то обстоятельство, что компании-экспортёры, опасаясь заморозки валютных расчётов, не конвертируют валютную выручку в рубли.

«Соответственно, у нас на фоне больших платежей в сентябре по внешним долгам возникает дефицит чистый платежного баланса, и отсюда и давление на рубль. И оно будет продолжаться», — отмечает Олег Богданов.

Напомним, ранее Центробанк заявил, что чистый вывоз капитала из России частным сектором за период с января по август 2018 года составил $26,5 млрд, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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Комментируя эти сведения, депутат Госдумы Владимир Сысоев (ЛДПР) заявил, что Центробанку РФ следует определиться, в чьих интересах он работает.

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В слабой компетенции министра Максима Орешкина упрекнул даже российский президент Владимир Путин. В ходе совещания президиума Госсовета, проведённого во Владивостоке, полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев доложил главе государства, что правительство нашло деньги на строительство судов для перевозки грузов и пассажиров между Камчаткой и Сахалином, но Минэкономразвития не поддержало инициативу. Как оказалось, Максим Орешкин был не в курсе.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, будучи на Восточном экономическом форуме, глава Минэкономразвития Максим Орешкин разоткровенничался в кулуарах и заявил РИА Новости, что ослабление рубля вызвано краткосрочным резким оттоком капитала из России, и что равновесный курс рубля при определённых условиях находится на отметке порядка 50 рублей за $1.

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