«Льготы жителям Крайнего Севера надо обязательно сохранить»

Чебоксары, , 11:28 — REGNUM Пенсионная реформа необходима, но в первую очередь нужно законодательно утвердить основные положения реформы. Должны быть гарантии, что людей предпенсионого возраста не уволят с работы. Также нужен жёсткий закон, чтобы уволенный гражданин не искал работу, а государство его трудоустроило, при этом ему должны выплачивать зарплату. То есть человек должен быть защищен государством, а государство должно спросить с работодателя и взыскать средства в пользу уволенного работника. В этом случае человек предпенсионного возраста будет защищен, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Чувашской Республике Валентин Семяхин.

Кроме того, обязательно нужно сохранить льготы, особенно в северных регионах. Люди по 20−30 лет работают на Севере, чтобы получить льготы, а переезжая на постоянное место жительство в другой регион, перестают их получать. В частности, я проработал более 20 лет на Севере в тяжелых климатических условиях (-56 градусов), затем прописался в Чувашии, а в республике свои порядки, и никаких северных льгот и надбавок не получаю, бесплатного проезда нет, субсидий на ЖКХ нет, санаторных путевок тоже не дают. Чтобы поехать на север к родственникам, нужно 50 тыс. рублей, для пенсионера это огромная сумма, а скидок никаких нет, посетовал пенсионер.

«В представленном законопроекте об изменениях в пенсионном законодательстве об этом ничего не говорится, президент РФ Владимир Путин в своем выступлении тоже не затронул тему северных льгот. Вопрос остается открытым. Пенсионная реформа нужна, она созрела, но льготы для жителей и граждан, работающих на Крайнем Севере, надо сохранить. И это должны быть не обещания властей, а закон, сохраняющий все северные льготы», — высказал свое мнение Семяхин.

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