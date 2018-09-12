За содержание контейнерных площадок в Ярославле будет отвечать мэрия

Ярославль, , 11:30 — REGNUM С 1 января 2019 года нести ответственность за состояние контейнерных площадок в Ярославле и области будут органы местного самоуправления. Это предписывает постановление правительства России № 1039 Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проблема с содержанием площадок обострилась в регионе с 1 сентября, после начала работы оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Хартия». На ряде площадок и вокруг них копились горы мусора. После жалоб ярославцев и сообщений СМИ мусор убрали, но вопрос, кто будет содержать площадки, остался нерешенным. Большинство их находится на муниципальной земле и не имеет собственников. По закону регоператор не несет ответственность за содержание площадок.

Сейчас городские власти договорились с рядом управляющих компаний о том, что временно они будут наводить порядок на площадках. Однако если раньше эти работы компании оплачивали за счет доходов от вывоза мусора, то теперь УК этих средств лишились и фактически выполняет эти работы за счет денег, которые платят жители на содержание и ремонт жилья. То есть вместо покраски подъездов и ремонта дверей, текущего ремонта крыш и труб убираются мусорные площадки.

С 1 января мэрия Ярославля и органы местного самоуправления других населенных пунктов региона должны будут взять на себя ответственность за содержание большинства площадок. Кроме того, городские власти должны будут составить ресстр площадок с указанием ответственных лиц. Этот реестр должен быть размещен в открытом доступе в интернете.

Правда, пока денег на 2019 год в бюджете Ярославля на это не закладывают. Более того, бюджет испытывает серьезные проблемы с исполнением уже существующих обязательств. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в мэрии города, вопрос нуждается в проработке. Не исключено, что городские власти обратятся к региональному оператору с просьбой о полном или частичном финансировании содержания площадок.

Другой вариант — заставить платить за это жителей. Мэрия может включить в муниципальный тариф на содержание и ремонт жилья соответствующую строчку. Но это может вызвать непонимание самих ярославцев: почему, заплатив за вывоз мусора «Хартии» (при том, что для большинства плата существенно увеличится), они должны платить еще и за контейнерные площадки.

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