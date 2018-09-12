Среда, 12 Сентября 2018 года
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В Одессе власти выставили на продажу подвалы и нежилые помещения

Экономика

Общая площадь приватизируемых объектов более 750 кв. м

Одесса, Украина, 12 сентября 2018, 11:25 — REGNUM  Одесский муниципалитет сформировал перечень объектов городской недвижимости для продажи на аукционе, сообщают 12 сентября украинские «Вести».

Согласно сообщению, город продает помещения общей площадью 752,1 кв. м. Директор департамента коммунальной собственности Алексей Спектор отметил, что приватизацию гособъектов должна завершиться до конца 2018 года. Продаваться будут подвальные и нежилые помещения, а также помещения первого этажа одного из административных зданий.

Напомним, ранее в Одесском горсовете приняли закон о двух типах приватизации: через электронный аукцион и путем выкупа арендатором.

На Украине с лета 2018 года началась массовая приватизация гособъектов. При этом эксперты высказывают сомнение, что правительство выполнит план по продаже госсобственности.

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Большая приватизация на Украине
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