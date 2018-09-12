Госдума вводит единый принцип распределения доходов от штрафов в бюджеты РФ

Москва, , 11:22 — REGNUM Правительственный законопроект о введении единого правила для зачисления доходов от штрафов в бюджетную систему РФ Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

Речь идет о введении нового единого принципа: «из какого бюджета осуществляется финансовое обеспечение деятельности органа, должностные лица которого налагают штраф, в тот бюджет штраф и должен поступать».

Впрочем, правительство также продумывает исключения и уточнения для такого принципа. Так, штрафы, назначенные за нарушение правил дорожного движения (ПДД) или правил эксплуатации транспортного средства должны будут поступать в бюджет региона по месту нахождения региональных властей, которые приняли решение о наложении штрафа. Кроме того, административные штрафы за нарушения бюджетного законодательства предлагается зачислять в те бюджеты, чьи средства были использованы нецелевым образом или из которых были предоставлены соответствующие межбюджетные трансферты и кредиты.

Вместе с тем, правительство отмечает, что доходы от административных штрафов должны поступать в федеральный бюджет, однако администрирование ложится на орган власти субъекта РФ.

Кроме того, в федеральный бюджет также уйдут доходы от штрафов, налагаемых на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

При этом регионы будут получать доходы от штрафов за нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Кроме того, в местные и муниципальные бюджеты РФ также предлагается зачислять 50% суммы штрафа, назначенного в соответствии с положениями КоАП РФ по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении мировым судьей.

Если закон будет принят, новые нормы вступят в силу с 1 января 2019 года.