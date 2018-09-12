Ростовский поставщик кормов требует признать «Евродон» банкротом

Ростов-на-Дону, , 11:24 — REGNUM С начала сентября в картотеке Арбитражного суда Ростовской области зарегистрировано 10 исковых заявлений к ООО «Евродон» — одному из крупнейших российских производителей индейки. Один из заявителей — ООО «Гранит» — обратился в суд с требованием о признании предприятия банкротом, сообщает ИА REGNUM 12 сентября.

Основной вид деятельности компании «Гранит», зарегистрированной в 2012 году, — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Исковое заявление о признании агрохолдинга банкротом основано на задолженности почти 10 млн рублей за поставку пшеницы, которую предприятие выплатить не в состоянии из-за финансовых трудностей.

Ещё одно исковое заявление ООО «Гранит» подано в Арбитражный суд Ростовской области о взыскании задолженности по договорам поставки в размере 1 млн 339 тыс. 664 рублей.

ИА REGNUM напоминает, что Внешэкономбанк потребовал от «Евродона» вернуть задолженность по кредиту от 2013 года на 10,1 млрд рублей. В ответном письме глава агрохолдинга напомнил о непростой финансовой ситуации и попросил отсрочки.

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