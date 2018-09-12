«Не значит ничего» – Делягин о Стратегии пространственного развития РФ

Москва, , 11:38 — REGNUM «Стратегия пространственного развития РФ на период до 2025 года» — это, как и все прочие «стратегии», ничего не значащая бумажка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 12 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя тот факт, что в данном документе существующую Архангельскую агломерацию (Архангельск, Северодвинск, Новодвинск) не включили в список «Перспективные крупные центры экономического роста Российской Федерации», а выделили Архангельск лишь как административный центр субъекта.

«Я думаю, здесь нет никакого заговора, злого умысла или желания уничтожить или не развивать этот регион, — сказал Делягин. — Я думаю, что они [правительственные чиновники — составители Стратегии] просто не слышали про Северодвинск. Вот и всё. Там уже пришло поколение, которое сдавало ЕГЭ, и не только на рядовые должности. Кроме того, в 1990-е годы учили не очень хорошо. Знать реальность им не нужно. Им достаточно знать указания начальства. Начальство сказало запихнуть РФ в несколько крупных кластеров, они и запихнули».

Данная стратегия, как считает Делягин, просто «бумажка» и «не значит ничего», как и все остальные стратегии.

«Просто для того, чтобы оформить стратегию пространственного развития, нужно две вещи, — объяснил Делягин. — Во-первых, нужно чтобы социально-экономическая политика допускала развитие. Нынешняя социально-экономическая политика направлена на блокирование развития путём создания сверхдорогого кредита и фактического запрета кредитовать реальный сектор даже по высокой процентной ставке. Со стороны правительства РФ наблюдается блокирование государственных инвестиций».

Упомянутая Стратегия развития, по мнению Делягина, не будет реализована, так как противоречит реальной политике государства.

«Во-вторых, она не имеет смысла, так как не могла быть научно проработанной, — продолжил экономист. — Для того чтобы разработать стратегию размещения производительных сил, нужно собственно эти пространства хорошо изучить. У нас очень здорово изменилось наше хозяйство с 1989 года, когда это делали последний раз. Для того чтобы это изучить, нужно обладать целой совокупностью научных институтов. Просто количеством учёных, которые будут этим заниматься. Этого количества у нас нет. У нас есть институты, которые давно превратились в фикции и в памятники самим себе. У нас есть коллективы пильщиков грантов, и у нас есть коллективы людей, которые обслуживают задачи российских либералов».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Стратегия пространственного развития Российской Федерации может быть принята до конца 2018 года. Об этом 11 июля 2018 года информировала пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

Как гласит текст самой Стратегии, основным направлением пространственного развития большинства стран является полицентрическое развитие, направленное на увеличение числа центров экономического роста, обладающих конкурентоспособной экономикой, а также обеспечение высокой связанности таких центров между собой, с прилегающими территориями и точками выхода на международные рынки.

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