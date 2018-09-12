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В Германии вновь бастуют пилоты Ryanair

Экономика

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Берлин, 12 сентября 2018, 11:27 — REGNUM  Пилоты и бортпроводники Ryanair в Германии начали забастовку, сообщает 12 сентября Reuters. Цель акции — надавить на руководство в трудовых переговорах. Ранее сообщалось о намерении отменить 150 из 400 рейсов, запланированных для полета в Германию и из Германии.

Перевозчиком недовольны профсоюзы (особенно в Германии) из-за практики нанимать некоторых пилотов через сторонние агентства; в прошлом году авиакомпания решила признать профсоюзы в попытке улучшить отношения со своими пилотами и облегчить кадровый кризис.

Крупные забастовки прошли в Ryanair минувшим летом, а на прошлой неделе семь профсоюзов, представляющих бортпроводников Ryanair в Италии, Португалии, Бельгии, Испании и Нидерландах, пригрозили провести забастовку в конце сентября, если авиакомпания не согласится улучшить условия труда.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая забастовка пилотов ирландского лоукостера в Германии проходила также 10 августа: тогда от забастовки пострадали порядка 55 тысяч европейцев, преимущественно жителей Германии. Пилоты требовали повышения заработной платы и улучшений условий труда.

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Авиаперевозки
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