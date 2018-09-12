Жуликам в России комфортно из-за неверно выстроенной системы приоритетов

Санкт-Петербург, , 11:16 — REGNUM Сделанная помощником президента Андреем Белоусовым оценка качества работы контрольно-надзорных органов в целом справедлива, ключевой проблемой является система их приоритетов, при которой число посаженных предпринимателей важнее, чем объем возвращенных денег, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 12 сентября, глава петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя заявление Белоусова о работе надзорных служб.

Как сообщалось ранее, помощник президента России раскритиковал работу контрольно-надзорных органов в России. По его словам, нынешняя система проверок такова, что жуликам при ней вполне комфортно, зато законопослушные предприниматели страдают от все большего числа проверок и все большего давления.

В целом с помощником президента можно согласиться. Но есть еще один важный нюанс, о котором он не сказал. Он заключается в том, что в России проверяют тех, кого проверять не запрещено. А тем особо уважаемым людям, которых проверять запрещено, в общем-то все равно, как работать, «в белую» или «в черную».

Древний, но вечнозеленый анекдот рассказывает нам о сантехнике, которому дали десять лет после того, как он, придя в Смольный, сказал, что «тут нужно менять всю систему». Этот анекдот актуален и в данном случае.

Нужно разобраться с системой организации работы контрольно-надзорных органов и с их целеполаганием. Что для них важнее — количество проверенных субъектов, количество посаженных бизнесменов или объем возвращенных в бюджет денег? Пока, судя по всему, в приоритете первые два пункта.