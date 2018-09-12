Завод Оренбуржья пошёл на вынужденную меру из-за кризиса

Орск, Оренбургская область, , 11:20 — REGNUM В Орске Оренбургской области с сегодняшнего дня, 12 сентября, по инициативе работодателя на Южно-уральском машиностроительном заводе объявлен вынужденный простой. Генеральный директор АО «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» Григорий Пилипчук обратился к работникам и горожанам с официальным заявлением, где пояснил решением о вынужденной мере дефицитом финансов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

«Не буду скрывать, экономическая ситуация на заводе сложная, но управляемая. Вызвано это в первую очередь острым дефицитом денежных средств по причине снижения кредитных лимитов ряда банков, а также активными действиями со стороны поставщиков энергоресурсов по взысканию задолженности, накопленной — на протяжении последних лет», — сказал руководитель предприятия.

По данным информисточников сумма задолженности за потребленную тепловую и электрическую энергию достигла 247 млн рублей.

По словам Григория Пилипчука, долги копятся перед персоналом, энергетиками, поставщиками из-за условий контрактов, которые предусматривают отсрочку платежа по факту поставки продукции заказчику. Поэтому на сегодня портфель заказов обеспечен финансированием менее чем на 20%.

В поисках решения проблемы руководство пришло к выводу, что необходима временная приостановка производства. Простой объявлен с 12 сентября по 7 октября. Работодатель считает, что мера позволит стабилизировать ситуацию и сохранить штат, в составе которого есть уникальные рабочие кадры, и их потеря была бы невосполнимой. Сейчас коллектив завода — это 3,5 тыс. человек. В период простоя людям обещана выплата 2/3 заработной платы.

Генеральный директор особо подчеркнул имеющиеся перспективы — сформирован портфель заказов на 2019 год, в нем контракты, как с российскими, так и зарубежными предприятиями.

За развитием ситуации следят профсоюзы Оренбуржья. Напомним, председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков сообщил, что 13 сентября намерен посетить предприятие и встретиться с руководством и трудовым коллективом. Положение на заводе под пристальным вниманием губернатора. По неофициальным данным, глава региона поручил вице-губернатору Наталье Левинсон, курирующей финансовый блок, ежедневно докладывать ему об обстановке на Южно-Уральском машиностроительном заводе.

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