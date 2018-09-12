В Южной Корее могут запретить продажу iPhone и iPad

Сеул, , 11:07 — REGNUM В Южной Корее заподозрили американскую компанию Apple в нарушении патентного законодательства. Об этом пишет издание BusinessKorea со ссылкой на свои источники.

По данным издания, компания Apple могла использовать технологию, используемую при разработке микропроцессоров. При этом патент на данную разработку принадлежит Корейскому институту передовых технологий (KAIST).

В настоящее время в Южной Корее сотрудники специальных служб проводят расследование по этому поводу. Если факт незаконного использования технологий будет доказан, на территории страны запретят продажу последних моделей гаджетов компании — iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus, а также iPad Prо.

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