Документация на строительство Быстринского ГОКа прошла госэкспертизу

Москва, , 11:00 — REGNUM Быстринский горно-обогатительный комбинат (ГОК) получил положительное заключение государственной экспертизы обновленной проектной документации, сообщила 12 сентября пресс-служба «Норникеля».

Всего проектом предусмотрено строительство более 250 зданий и сооружений, ввод которых будет осуществляться в 49 этапов. Окончание работ на объекте запланировано на 2019 год.

На предприятии отметили, что первостепенным этапом в реализации проекта станет ввод в эксплуатацию карьеров, обогатительной фабрики, угольной котельной и объектов инженерной инфраструктуры. Завершив их строительство, предприятие создаст возможность автономной работы для запуска в эксплуатацию остальных объектов ГОКа.

Напомним, строительство объектов комбината в Забайкальском крае началось в 2013 году. В октябре прошлого года года был дан старт пуско-наладочных работ на первых объектах. Предприятие сможет работать на разведанных запасах 34 года и создаст более 2000 рабочих мест.

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