Регионам напомнили о праве вводить налоговые льготы на электромобили

Москва, , 10:58 — REGNUM Льготы по транспортному налогу на электромобили регионы вправе устанавливать самостоятельно. Об этом заявил замминистра финансов Илья Трунин в ходе пленарного заседания Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

«Транспортный налог является региональным налогом, а любые льготы, которые соответствуют общим принципам налогообложения, могут быть установлены региональными властями, то есть органами власти субъекта Федерации. В том числе и на электромобили», — отметил Трунин.

Ранее депутаты поинтересовались у замминистра, планирует ли правительство вводить льготы для граждан, которые используют электромобили. По словам Трунина, в правительстве этот вопрос пока не обсуждается, однако регионы могут ввести такие льготы самостоятельно, не дожидаясь решения Минфина.