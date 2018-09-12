Киевская администрация об отсутствии Wi-fi в метро: нас обманули

Киев, , 10:54 — REGNUM В киевском метро не появится Wi-fi, так как исполнитель не выполнил своих обязанностей, заявил глава Киевского метрополитена Виктор Брагинский, сообщают 12 сентября украинские «Вести».

По его словам, метрополитен нашел подрядчика, который проведет беспроводную интернет-сеть в подземке, но подрядчик так ничего и не сделал. На данный момент Киевский метрополитен рассматривает два варианта: найти нового инвестора или провести Wi-fi за счет собственных средств. Окончательное решение будет принято после предварительных расчетов.

Напомним, ранее директор департамента коммуникационно-информационных технологий Киевской горадминистрации Юрий Назаров заявлял, что провести Wi-fi в столичном метро согласились четыре инвестора.