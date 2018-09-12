«Роснефть» и ДВФУ расширят сотрудничество по подготовке кадров

Владивосток, , 10:52 — REGNUM Соглашение о расширении сотрудничества в области подготовки кадров заключили «Роснефть» и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) в рамках Восточного экономического форума. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба компании.

Ведущий дальневосточный вуз продолжит готовить кадры для предприятий «Роснефти» и обеспечит повышение квалификации сотрудников компании. Расширение сотрудничества также предусмотрено в научных изысканиях и инновациях в геофизике, геохимии, гидрогеологии, инженерной геологии, добыче, транспортировке и переработка нефти и газа, нефтегазохимии и судостроении.

«Роснефть» поможет вузу проводить фундаментальные исследования, в том числе выделением целевых грантов на научную и исследовательскую деятельность.

Сотрудничество университета и нефтяного гиганта началось несколько лет назад. «Роснефть» инвестировала в совместные с ДВФУ проекты свыше 308 млн рублей.