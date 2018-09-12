Госдума освобождает перевозки пассажиров по контракту от НДС

Москва, , 10:47 — REGNUM Правительственный законопроект, направленный на освобождение транспортных перевозок пассажиров от налога на добавленную стоимость (НДС), Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

Речь идет об перевозках пассажиров на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, которые осуществляются по регулируемым тарифам. Правительство предлагает освободить такие работы от НДС.

Сегодня такие перевозки уже освобождены от уплаты налога, однако иногда такие перевозки могут осуществляться по государственному или муниципальному контракту.

«Формально при таком способе организации перевозок освобождение от НДС не применяется. Поэтому правительство предлагает дополнить закон и установить, что перевозки городским пассажирским транспортом пассажиров и багажа освобождаются от НДС вне зависимости от формы организации. То есть включая оказания таких услуг на основании государственного или муниципального контракта», — заявил в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Илья Трунин.

При этом, подчеркнул он, нововведение никак не скажется на цене на проезд, поскольку законопроект носит технический характер.